Хліб, який ви не зможете з’їсти протягом кількох днів, можна зберігати в морозильній камері

Хліб швидко черствіє та пліснявіє, навіть якщо ви намагаєтесь правильно його зберігати. Щоб подовжити його свіжість та смак, ви можете покласти хліб в морозильну камеру. Real Simple розповідає, як це робити правильно.

Як заморозити хліб?

Спочатку щільно загорніть хліб у кілька шарів харчової плівки, щоб уникнути затримки повітря біля поверхні хліба, потім знову загорніть його в шар алюмінієвої фольги або помістіть у придатний для заморожування пластиковий пакет із застібкою. Загорнутий хліб потрібно зберігати у верхній частині морозильної камери.

Як довго можна зберігати хліб в морозилці?

Хліб у морозильнику може залишатися свіжим до приблизно трьох місяців без суттєвої втрати смаку. Хліб, ймовірно, не «зіпсується» після цього і не стане небезпечним для вживання, але якість погіршуватиметься, чим довше він зберігатиметься в морозильнику.