Вона розповіла, де «ніколи» не можна зберігати хліб, оскільки це може зіпсувати його смак і свіжість

Першою ознакою того, що хліб втрачає свою свіжість, є зміна його текстури. З часом він стає твердим і сухим. Якщо на ньому немає цвілі, такий хліб можна вживати, хоча він уже не буде таким смачним. Express.co розповідає, як потрібно зберігати хліб, щоб він довше залишався м’яким і смачним.

Менеджерка з розвитку хлібопекарської справи компанії Matthews Cotswold Flour Софі Кері поділилася основними правилами зберігання хліба. Вона розповіла, де не можна зберігати хліб, оскільки це може зіпсувати його смак і свіжість.

«Хліб ніколи не можна зберігати в холодильнику. Хоча прохолодна температура в холодильнику сповільнює ріст цвілі, холодильні умови прискорюють черствіння, роблячи хліб неїстівним набагато швидше, ніж він міг би запліснявіти. Це відбувається через те, що крохмаль, який міститься в хлібі, рекристалізується при охолодженні», – зазначила Софі Кері.

Натомість вона рекомендує заморожувати хліб, але при цьому двічі загорнути його в харчову плівку, а потім додавати шар фольги: це допоможе запобігти пошкодженню хліба в морозильній камері і збереже його свіжий смак.

Чудовий спосіб освіжити заморожений хліб – дати йому відтанути при кімнатній температурі, а потім збризнути невеликою кількістю води перед випіканням при 180°C протягом 10 хвилин. За словами експертки, після цього хліб буде таким же свіжим на смак, як і в день, коли ви його придбали.

Крім морозилки, ідеальне місце для зберігання – герметична хлібниця на столі, а не поліетиленовий пакет.

«Зберігати хліб свіжим – означає тримати його в стабільній прохолодній температурі, якомога далі від прямих сонячних променів і шкідників», – пояснила Софі Кері.

Герметичний контейнер запобігає появі додаткових бактерій, які перетворюють його на плісняву, а стабільна температура і вологість не дають хлібу зачерствіти.

Експертка також не рекомендує зберігати хліб безпосередньо в поліетиленовому пакеті. Поліетиленовий пакет затримує в собі вологу, створюючи середовище, сприятливе для росту плісняви. При правильному зберіганні хліб може залишатися свіжим протягом 3-5 днів.