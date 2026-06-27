Простий домашній десерт без вершків і великої кількості цукру. Стиглі банани надають йому ніжної кремової текстури, а фініки забезпечують природну солодкість і карамельний смак. Какао-соус вдало доповнює десерт шоколадними нотками, роблячи його ще більш апетитним. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Банани 4 шт. Фініки 2 шт. Екстракт ванілі 1 ч. л. Мигдалеве масло 1 ст. л. Мигдалеве молоко 60 мл Какао-порошок 2 ст. л. Мед 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте банани кружальцями та викладіть їх одним шаром на дошку або тарілку. Заморозьте щонайменше на 4 години або залиште в морозильній камері на ніч. Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крок 2 Замочіть фініки в теплій воді на 10 хвилин, якщо вони тверді. Змішайте какао-порошок із медом до утворення однорідного соусу. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 3 Покладіть у чашу блендера заморожені банани, фініки, ванільний екстракт, мигдалеве масло та мигдалеве молоко.

Крок 4 Збийте інгредієнти до однорідної маси. Зупиняйте блендер і збирайте суміш зі стінок чаші, якщо це необхідно.

Крок 5 Перекладіть готову масу в контейнер і поставте в морозильну камеру ще на 20–30 хвилин, якщо бажаєте отримати щільнішу текстуру.