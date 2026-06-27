Морозиво з бананів і фініків. Рецепт дня
Простий домашній десерт без вершків і великої кількості цукру. Стиглі банани надають йому ніжної кремової текстури, а фініки забезпечують природну солодкість і карамельний смак. Какао-соус вдало доповнює десерт шоколадними нотками, роблячи його ще більш апетитним. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Банани
|4 шт.
|Фініки
|2 шт.
|Екстракт ванілі
|1 ч. л.
|Мигдалеве масло
|1 ст. л.
|Мигдалеве молоко
|60 мл
|Какао-порошок
|2 ст. л.
|Мед
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте банани кружальцями та викладіть їх одним шаром на дошку або тарілку. Заморозьте щонайменше на 4 години або залиште в морозильній камері на ніч.
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Крок 2
Замочіть фініки в теплій воді на 10 хвилин, якщо вони тверді. Змішайте какао-порошок із медом до утворення однорідного соусу.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 3
Покладіть у чашу блендера заморожені банани, фініки, ванільний екстракт, мигдалеве масло та мигдалеве молоко.
Крок 4
Збийте інгредієнти до однорідної маси. Зупиняйте блендер і збирайте суміш зі стінок чаші, якщо це необхідно.
Крок 5
Перекладіть готову масу в контейнер і поставте в морозильну камеру ще на 20–30 хвилин, якщо бажаєте отримати щільнішу текстуру.
Крок 6
Розкладіть морозиво по креманках, полийте какао-соусом та за бажанням прикрасьте ягодами, кокосовою стружкою або шматочками банана.