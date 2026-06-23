Кавове смузі з морозивом – це ідеальний літній напій, який поєднує освіжаючий десерт і чашку ароматної кави. Заморожений банан надає йому ніжної кремової текстури, а морозиво робить смак особливо насиченим. Такий напій чудово підходить для сніданку, перекусу або прохолодного десерту у спекотний день. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Банан 1 шт. Розчинна кава 2 ч. л. Окріп 100 мл Молоко 80 мл Лід 3 кубики Ванільний екстракт за смаком Морозиво пломбір 90 г Мелена кориця за смаком Тертий шоколад за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Очистьте банан, наріжте шматочками та заморозьте його протягом кількох годин. Крок 2 Залийте розчинну каву окропом, ретельно перемішайте та повністю охолодіть. Крок 3 Покладіть у чашу блендера заморожений банан, охолоджену каву, молоко, лід, ванільний екстракт і морозиво. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Збийте всі інгредієнти до однорідної густої консистенції. Крок 5 Перелийте смузі у високу склянку. Крок 6 Посипте напій дрібкою кориці та тертим шоколадом. Крок 7 Подавайте смузі одразу після приготування, поки воно залишається холодним і кремовим.