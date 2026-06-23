Освіжаюче смузі з кавою та морозивом. Рецепт дня
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Кавове смузі з морозивом – це ідеальний літній напій, який поєднує освіжаючий десерт і чашку ароматної кави. Заморожений банан надає йому ніжної кремової текстури, а морозиво робить смак особливо насиченим. Такий напій чудово підходить для сніданку, перекусу або прохолодного десерту у спекотний день. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Банан
|1 шт.
|Розчинна кава
|2 ч. л.
|Окріп
|100 мл
|Молоко
|80 мл
|Лід
|3 кубики
|Ванільний екстракт
|за смаком
|Морозиво пломбір
|90 г
|Мелена кориця
|за смаком
|Тертий шоколад
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте банан, наріжте шматочками та заморозьте його протягом кількох годин.
Крок 2
Залийте розчинну каву окропом, ретельно перемішайте та повністю охолодіть.
Крок 3
Покладіть у чашу блендера заморожений банан, охолоджену каву, молоко, лід, ванільний екстракт і морозиво.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Збийте всі інгредієнти до однорідної густої консистенції.
Крок 5
Перелийте смузі у високу склянку.
Крок 6
Посипте напій дрібкою кориці та тертим шоколадом.
Крок 7
Подавайте смузі одразу після приготування, поки воно залишається холодним і кремовим.