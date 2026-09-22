Соус вийшов рідким: як правильно загустити його крохмалем
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Для загущення слід використовувати крохмальну суміш
Якщо соус вийшов надто рідким, його можна швидко загустити кукурудзяним крохмалем. Однак просто додавати крохмаль в гарячу рідину не варто – він одразу збереться в грудочки. The Spruce Eats розповідає, як правильно загустити соус крохмалем.
Як приготувати крохмальну суміш?
Для загущення слід використовувати крохмальну суміш. Для неї крохмаль змішують із холодною водою.
Орієнтовна пропорція – одна столова ложка кукурудзяного крохмалю на одну столову ложку холодної рідини для кожної склянки соусу, який вам потрібно загустити.
Як додати крохмаль до соусу?
- Збийте кукурудзяний крохмаль та рідину в невеликій мисці до утворення однорідної пасти.
- Введіть суміш у гарячий соус, що кипить на повільному вогні, який ви хочете загустити.
- Доведіть соус до кипіння й варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, приблизно 2 хвилини, доки він не загусне до бажаної консистенції. Не тримайте його на вогні довше, оскільки крохмаль може втратити свої загущувальні властивості, і соус знову стане рідким.
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