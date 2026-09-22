Для загущення слід використовувати крохмальну суміш

Якщо соус вийшов надто рідким, його можна швидко загустити кукурудзяним крохмалем. Однак просто додавати крохмаль в гарячу рідину не варто – він одразу збереться в грудочки. The Spruce Eats розповідає, як правильно загустити соус крохмалем.

Як приготувати крохмальну суміш?

Для загущення слід використовувати крохмальну суміш. Для неї крохмаль змішують із холодною водою.

Орієнтовна пропорція – одна столова ложка кукурудзяного крохмалю на одну столову ложку холодної рідини для кожної склянки соусу, який вам потрібно загустити.

Як додати крохмаль до соусу?