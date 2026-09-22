Універсального способу соління не існує, адже кожен вид м’яса потребує власного підходу

Те, коли саме ви додаєте сіль, може впливати на соковитість м’яса після смаження. Водночас універсального правила немає, адже різні його види потребують окремого підходу. EgészségKalauz розповідає, коли солити біле та червоне м’ясо.

Коли солити курку та рибу?

Кристали солі діють як губка, витягуючи вологу на поверхню шматка. На розпеченій сковорідці ця рідина швидко випаровується, тому птицю та рибу варто солити лише наприкінці приготування або безпосередньо перед подаванням.

Так ви збережете соки всередині, і ваше м’ясо не стане сухим.

Коли солити яловичину та свинину?

Для червоного м’яса діє інше правило. Яловичину та свинину радять солити за 30–40 хвилин до смаження, щоб м’ясо встигло виділити сік, а потім знову увібрало його глибоко в тканини.

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