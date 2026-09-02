Позбутися нагару можна за допомогою простого розчину, який можна приготувати самостійно

Старий чорний нагар на сковорідці не обов’язково відтирати годинами. Позбутися нагару можна за допомогою простого розчину, який можна приготувати самостійно. УНІАН розповідає, як очистити сковорідку від старого нагару.

Як підготувати розчин?

Для очищення сковорідки візьміть:

2 столові ложки харчової соди. 1 столову ложку солі. 1 склянку дуже гарячої води.

Сода розм’якшує забруднення і допомагає розчинити жир, а сіль діє як м’який скраб – вона допомагає зняти розм’якшений нагар з поверхні. А гаряча вода підсилює цей ефект і допомагає легше видалити бруд.

Просто змішайте всі інгредієнти, і залийте розчином забруднену сковорідку та залиште на 5–10 хвилин. Якщо нагар дуже сильний, поставте сковорідку із розчином на плиту і доведіть до легкого кипіння. Під впливом гарячої води та соди забруднення почнуть відходити від поверхні.

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Після цього протріть сковорідку жорсткою губкою або щіткою. Якщо нагар залишився, процедури слід повторити. Щоб очистити сковорідку зовні, нанесіть ту саму суміш на дно та стінки. Після очищення добре промийте сковорідку чистою водою.

Такий спосіб очищення підійде для сковорідки з чавуну та нержавіючої сталі. Для алюмінієвої сковорідки краще не використовувати металеві щітки, адже вони можуть залишити подряпини.

А ось антипригарне покриття вимагає особливої обережності, тому не використовуйте абразиви та не кип’ятіть таку сковорідку. Краще взяти слабкий розчин соди з сіллю й обережно обробити поверхню без нагрівання.