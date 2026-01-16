Щоб повернути поверхні чистоту, можна скористатися підручними засобами, які ефективно розчиняють жир та повертають блиск

Скляні кришки від каструль та сковорідок часто покриваються жиром та гаром, особливо якщо їх не мити після кожного приготування. Щоб повернути поверхні чистоту, можна скористатися підручними засобами, які ефективно розчиняють жир та повертають блиск. УНІАН розповідає, як швидко та легко відмити скляні кришки від жиру.

Як відмити скляні кришки?

Сода та господарське мило

Ці два продукти містять багато лугу, що добре роз’їдає жир. Спочатку викладіть кришки у велику каструлю або залізний таз, залийте водою. Поставте на вогонь та додайте у воду 5 столових ложок соди, 1 ложку тертого мила та 3 ложки оцту. Кип’ятіть воду 15 хвилин, а потім протріть кришку залізною губкою.

Перекис водню

Залийте кришку з одного боку перекисом водню та залиште на 10 хвилин. Потім переверніть на іншу сторону та знову залийте перекисом. Важкодоступні місця можна протерти ватою, змоченою в перекису. Потім протріть скляну кришку губкою та промийте під проточною водою.