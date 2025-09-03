Існують ефективні способи, щоб повернути блиск та чистоту

Пригоріла каструля – часте випробування на кухні. Але не потрібно її викидати: існують ефективні способи, щоб повернути блиск та чистоту. Moyo розповідає, як почистити різні каструлі, які пригоріли.

Емальовані каструлі

Залиште каструлю охолонути. Якщо налити в розігріту посудину холодну воду, на емалі з’являться тріщини. Насипте на дно товстим шаром сіль та залиште на кілька годин. Потім зітріть нагар жорсткою стороною губки.

Існує альтернативний варіант:

Налийте в каструлю воду кімнатної температури, щоб розмочити нагар. Потім поміняйте воду на концентрований соляний розчин: 1 літр води на 5 столових ложок солі. Прокип’ятіть воду, а потім дайте охолонути. Після цього потріть поверхню щіткою по місцях, що пригоріли.

Алюмінієві каструлі

Таке покриття дряпається, якщо дерти його жорсткою щіткою та абразивами. Каструлю можна очистити за допомогою цибулі. Потрібно зняти з неї лушпиння, покласти в місткість, що підгоріла, та залити водою. Потім поставте каструлю на плиту та дочекайтеся закипання – достатньо проварити цибулиння 20 хвилин. Дайте суміші охолонути і просто приберіть нагар губкою, змоченою в мийному розчині.

Також чорноту можна прибрати за допомогою кислотного розчину. Для цього відійде оцет, сік лимона або лимонна кислота. Концентровану рідину потрібно розбавити водою у співвідношенні 1:2 та залишити у каструлі на кілька годин.

Нержавіюча сталь

Налийте в каструлю воду, додайте мийний засіб, доведіть до кипіння та залиште на маленькому вогні на 30 хвилин. Цей спосіб ефективно справляється з нагаром. Якщо чорнота все одно не зникла, розбавте 2 столові ложки лимонної кислоти в одному літрі води та налийте його в каструлю. Поставте її на вогонь, після закипання залиште на 20 хвилин варитися. Після охолодження нагар можна змити водою.

Тефлонове покриття

Тефлонове покриття можна легко пошкодити, тому очищати тефлонові каструлі потрібно особливо обережно. У посудину, що пригоріла, наберіть воду та поставте на вогонь. Коли вода закипить почекайте 15-20 хвилин та дайте охолонути. За цей час їжа, що прилипла, відстане від стінок.