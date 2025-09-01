Одвічне питання, яке вас точно турбувало: чи можна ставити гарячу каструлю в холодильник
Переміщення гарячої каструлі в холодильник може спричинити стрибок внутрішньої температури приладу
Іноді всім нам хочеться швидше прибрати гарячу страву в холодильник, але це – не найкраща ідея. Ця поширена практика ставить під загрозу безпеку харчових продуктів. «24 канал» розповідає, ось чому не варто поспішати ставити гарячу каструлю в холодильник.
Чи можна ставити гарячу каструлю в холодильник?
Коротка відповідь – ні, адже це може спричинити низку негативних наслідків:
- Температурний шок для продуктів. Поки гаряча каструля екстрено охолоджується, інші продукти залишаються вразливими до підвищення температури.
- Конденсація та крига. Різкий перепад температур призводить до того, що на внутрішніх стінках холодильника утворюватиметься значна кількість конденсату. І ця волога перетворюється на лід, контактуючи з холодними поверхнями.
- Навантаження на компресор. Переміщення гарячої каструлі в холодильник може спричинити стрибок внутрішньої температури приладу. Через це компресор працюватиме на повну потужність, намагаючись відновити температуру до попереднього рівня. Часта робота на максимальній потужності призведе до передчасного зносу компресора.
- Підвищений ризик псування продуктів. Деякі продукти можуть швидко псуватися навіть через тимчасове, але суттєве підвищення температури.
Тому перед тим, як ставити каструлю в холодильник, важливо дати їй охолонути до кімнатної температури.
