Переміщення гарячої каструлі в холодильник може спричинити стрибок внутрішньої температури приладу

Іноді всім нам хочеться швидше прибрати гарячу страву в холодильник, але це – не найкраща ідея. Ця поширена практика ставить під загрозу безпеку харчових продуктів. «24 канал» розповідає, ось чому не варто поспішати ставити гарячу каструлю в холодильник.

Чи можна ставити гарячу каструлю в холодильник?

Коротка відповідь – ні, адже це може спричинити низку негативних наслідків:

Температурний шок для продуктів. Поки гаряча каструля екстрено охолоджується, інші продукти залишаються вразливими до підвищення температури. Конденсація та крига. Різкий перепад температур призводить до того, що на внутрішніх стінках холодильника утворюватиметься значна кількість конденсату. І ця волога перетворюється на лід, контактуючи з холодними поверхнями. Навантаження на компресор. Переміщення гарячої каструлі в холодильник може спричинити стрибок внутрішньої температури приладу. Через це компресор працюватиме на повну потужність, намагаючись відновити температуру до попереднього рівня. Часта робота на максимальній потужності призведе до передчасного зносу компресора. Підвищений ризик псування продуктів. Деякі продукти можуть швидко псуватися навіть через тимчасове, але суттєве підвищення температури.

Тому перед тим, як ставити каструлю в холодильник, важливо дати їй охолонути до кімнатної температури.