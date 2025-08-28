Сир справді можна заморожувати, адже температура його зберігання досить низька

Багато хто переконаний, що сир у морозилці зіпсується, але це не зовсім так. ТСН розповідає про правильний спосіб зберігання, при якому продукт не втрачає смак та структуру.

Як заморожувати твердий сир?

Сир справді можна заморожувати, адже температура його зберігання досить низька – близько -2°C. Це стосується й витриманих сирів з пліснявою. Однак є важливий нюанс, коли справа стосується морозильної камери: твердий сир можна зберігати у замороженому вигляді, але попередньо його потрібно натерти, адже під дією низьких температур сир підсихає та починає кришитися.

Скільки зберігається сир у холодильнику?

Термін зберігання залежить від виду сиру: