Рожеве забарвлення – це не ознака підробки

Кисломолочний сир – чудова база для страв, коли він свіжий та якісний. Але що робити з ним, якщо він раптово набув рожевого кольору. «24 канал» розповідає, чому так трапляється та чи можна його їсти.

Що означає рожевий колір?

Рожеве забарвлення – це не ознака підробки. Такий колір свідчить про те, що кисломолочний сир зіпсувався і на ньому почали множитися бактерії.

Чи можна його їсти?

Якщо сир став рожевим – такий продукт категорично не можна їсти, адже він вже зіпсований та небезпечний.