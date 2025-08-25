Кисломолочний сир став рожевим: у чому причина і чи безпечно його їсти
Рожеве забарвлення – це не ознака підробки
Кисломолочний сир – чудова база для страв, коли він свіжий та якісний. Але що робити з ним, якщо він раптово набув рожевого кольору. «24 канал» розповідає, чому так трапляється та чи можна його їсти.
Що означає рожевий колір?
Рожеве забарвлення – це не ознака підробки. Такий колір свідчить про те, що кисломолочний сир зіпсувався і на ньому почали множитися бактерії.
Чи можна його їсти?
Якщо сир став рожевим – такий продукт категорично не можна їсти, адже він вже зіпсований та небезпечний.
