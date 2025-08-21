Визначити, яка саме цвіль розташувалась у варенні, можна лише за допомогою лабораторних досліджень

Іноді, відкриваючи баночку улюбленого варення, ви бачите всередині цвіль. У цей момент у вас виникає питання – викинути чи все ж спробувати врятувати варення? Ukr.Media розповідає, що все ж таки варто зробити та чим небезпечна цвіль.

Чому з’являється цвіль?

Цвіль – це грибки, які активно розмножуються в продуктах. Існує безліч видів грибків, як небезпечних, так і нешкідливих. Шкідливі грибки виділяють отруту в їжу, але зазвичай вони лише впливають на смак продукту. В гіршому випадку ними можна серйозно отруїтися. Цвіль на варенні свідчить про порушення технології приготування або умов зберігання.

Що робити з цвіллю у варенні?

Визначити, яка саме цвіль розташувалась у варенні, можна лише за допомогою лабораторних досліджень. Тому візуальний огляд не допоможе визначити ступінь небезпеки.

Важливо пам’ятати: те, що ви виявили на поверхні варення – це лише видима частина грибка. Велика його частина вже давно поширилася до самого дна. Тому, навіть прибравши кілька ложок з плямами цвілі, вам не вдасться повністю позбутися грибка. Заморожування, мікрохвильова піч, чи навіть повторне кип’ятіння – не знищить цвіль. Тому найкращим варіантом буде викинути варення у смітник.