Найпоширеніша причина – волога, яка потрапила на кришки під час закривання

Іржа на кришках банок домашньої консервації – проблема, з якою часто стикаються. Ukr.Media розповідає, як можна цього уникнути та як видалити іржу.

Чому з’являється іржа?

Найпоширеніша причина – волога, яка потрапила на кришки під час закривання і не була вчасно усунена. Також іржа часто з’являється, якщо банки зберігають у сирих підвалах з високою вологістю та конденсатом.

Якщо консервація була закрита вологими або іржавими кришками, то рекомендується її викинути, оскільки використання може бути небезпечним для здоровʼя. Якщо банки з іржавими кришками зберегли герметичність, можна спробувати відчистити кришки і зберегти консервацію.

Як відчистити кришки від іржі?

Сталевою щіткою – акуратно зніміть верхній шар іржі, не пошкоджуючи кришку. Содою – нанесіть соду на вологу губку, ретельно протріть кришку, видаляючи іржу. Потім промийте кришку під водою та просушіть. Оцтовою кислотою – змочіть ватний тампон в оцтовій кислоті та нанесіть на поверхню кришки, де є іржа. Після цього залиште кришку на кілька хвилин, потім ретельно її промийте та висушіть.

Як запобігти подальшій появі іржі?

Після того як ви очистили кришки від іржі, важливо створити умови, щоб вона не з’явилась знову. Тому для цього банки з очищеними кришками потрібно ретельно просушити та змастити силіконовим мастилом. Його потрібно нанести на всю поверхню кришки тонким шаром за допомогою пензлика або губки. Це мастило нешкідливе та не має запаху. Також ви можете використати замість мастила олію.

Додатково можна обернути кришку разом із горловиною харчовою плівкою чи целофановим пакетом, закріпивши гумкою або скотчем. Це запобігатиме попаданню вологи на кришку та подальшому пошкодженню.