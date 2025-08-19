фото Pixabay

Білки в кулінарії використовуються практично всюди: у десертах, головних стравах чи соусах. Але коли ми використовуємо лише жовток, яєчний білок залишається, і його потрібно правильно зберігати, щоб він не зіпсувався швидко. Sante розповідає, як безпечно зберігати яєчні білки в холодильнику. Як зберігати яєчні білки в холодильнику? Підготуйте чисту скляну або жорстку пластикову ємність зі щільною кришкою. Можна також використати просто миску, яку потім ви накриєте харчовою плівкою. Перед використанням переконайтеся, що вона ідеально чиста та не містить жодних залишків їжі чи мийного засобу. Вилийте білки в неї білки. Обов’язково щільно закрийте кришку (або накрийте щільно харчовою плівкою), щоб обмежити контакт білків з повітрям та запобігти висиханню. Помістіть яєчні білки у холодильник та споживайте їх протягом максимум 2-3 днів, щоб обмежити ризики пов’язані з можливим розмноженням бактерій. Для оптимального зберігання підтримуйте температуру в холодильнику від 0°C до 4°C.

