а відповідних умов він може довго залишатися свіжим, але навіть незначні помилки призводять до швидкого псування

Твердий сир – продукт, який потребує правильного зберігання. За відповідних умов він може довго залишатися свіжим, але навіть незначні помилки призводять до швидкого псування. Ukr.Media розповідає, як правильно потрібно зберігати твердий сир у холодильнику.

У чому основна помилка?

Багато хто залишає сир у поліетиленовому пакеті після покупки. Але така упаковка не пропускає повітря та створює парниковий ефект й сир швидко псується. Кисломолочні грибки, що входять до складу сиру, протягом усього часу продовжують активно працювати, змушуючи продукт «дихати» і змінюватися. Окрім цього, завдяки поліетиленовій плівці сир швидко кисне, набуває неприємної липкості та нальоту, через парниковий ефект.

Як правильно зберігати сир?

Залишати сир без будь-якої обгортки теж не можна, адже він дуже швидко висохне, покриється жорсткою кірочкою.

Ви можете загорнути шматок сиру в гігроскопічний папір, який буде вбирати в себе зайву вологу (наприклад у паперовий рушник), і помістити цей шматочок в контейнер з невеликим отвором для проникнення повітря.

Найкраще для цього відійду вощений кулінарний папір, адже він дозволить сиру «дихати», пропускаючи повітря, але при цьому запобігає надмірній втраті вологи та захищає від сторонніх запахів. А якщо ви загорнете сир у два шари такого паперу, то поміщати його в сирницю або контейнер необов’язково.

Паперову обгортку слід міняти кожні 3-4 дні, якщо ви купили великий шматок сиру з розрахунку на тривале зберігання.