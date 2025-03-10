Експерти підтверджують, що сир дійсно можна заморожувати, враховуючи, що його оптимальна температура зберігання відносно низька

Сир буває різних видів – твердий, напівтвердий, м’який, домашній тощо. Від цього залежить і термін його зберігання. Щоб продукт залишався свіжим довше, багато хто заморожує сир. «24 Канал» розповідає, чи можна зберігати сир у морозильній камері та як це робити правильно.

Чи можна заморожувати твердий сир

Експерти підтверджують, що сир дійсно можна заморожувати, враховуючи, що його оптимальна температура зберігання відносно низька. Для тривалого зберігання сир зазвичай зберігають у камерах при температурі близько -2°C, де він залишається незамороженим. Цей метод особливо ефективний для витриманих сирів, які містять плісняву.

Однак перед заморожуванням рекомендується натерти твердий сир на тертці. Заморожування твердого сиру без такої підготовки може призвести до небажаних результатів, оскільки низькі температури можуть призвести до висихання та кришення сиру.

Як довго можна зберігати сир у холодильнику

Тривалість зберігання сиру залежить від його виду:

Моцарела, козячий, рикота – не більше трьох діб. Гауда та чедер, якщо добре запаковані – до двох тижнів. Камамбер та брі – до 10 днів. Сир із пліснявою – два тижні.

Інші тверді сири можна зберігати упродовж трьох тижнів.