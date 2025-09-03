Існують прості методи, які дозволяють повернути їх чистоту без спеціальної хімії

Кухонні вікна часто покриваються жиром та пилом, особливо якщо вони знаходяться біля плити. Проте існують прості методи, які дозволяють повернути їх чистоту без спеціальної хімії. «Майстерня ідей» розповідає, як відмити вікна на кухні.

Очищення помірних забруднень

Цей метод підійде для регулярного очищення вікон, коли забруднення не надто сильні. Вам знадобиться 1 літр теплої води, стружка господарського мила та 1 чайна ложка соди. Стружку потрібно розчинити у воді, додавши туди соду та ретельно перемішавши. Протріть цим розчином скло та рами. Якщо забруднення виявились занадто сильними залиште розчин на 15 хвилин.

Якщо залишилися розводи, додайте 1 чайну ложку оцту в 1 літр холодної води. Протріть цим розчином скло. Оцет чудово нейтралізує залишки мила та надає склу блиск.

Щоб очистити рами, потрібно використати розчин соди з оцтом. Будьте обережні, адже сода в чистому вигляді може залишати мікроподряпини.

Очищення сильних забруднень

Коли забруднення на склі та рамах вже серйозні, розведіть в 1 літрі води пару крапель нашатирного спирту. Протріть цим розчином вікна. Нашатир швидко впорається з жиром та кіптявою, повертаючи склу прозорість та блиск. Уникайте використання нашатирного спирту на пластикових рамах, оскільки аміак може пошкодити матеріал.

А щоб відбілити рами та підвіконня, потрібно протерти їх холодною водою, щоб змити основний бруд. Після цього нанесіть зубну пасту на пожовклі ділянки та протріть ганчіркою або щіткою. Але якщо зубна паста не допомогла, використовуйте содовий розчин з оцтом для додаткового очищення.