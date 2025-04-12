Хоча це може прозвучати дивно, але час доби, коли ви миєте вікна, має велике значення.

Навесні багато господинь планують робити генерально прибирання в будинку, та не оминають вікна, які за осінь та зиму встигли вкритись брудом. Today.ua розповідає, як за допомогою лайфхаків швидко вимити вікна.

Для того, щоб зробити вікна ідеально чистими потрібно лише два кроки – підготовка та безпосереднє миття.

Перший крок

Щоб впоратись із забрудненнями на вікнах, потрібно спочатку їх промити волого. бавовняною тканиною. Так ви зберете основну частину бруду, особливо із зовнішнього боку скла. Починати краще згори та поступово спускатися вниз. Якщо на склі є плями, які не змиваються простою водою, їх можна акуратно потерти содою або навіть зубною пастою, а після змити.

Другий крок

Тепер ви можете нанести спеціальний мийний засіб та ретельно протерти їх бавовняною тканиною або газетою, яка не залишає дрібні частини на поверхні вікон.

Хитрощі у митті вікон

Хоча це може прозвучати дивно, але час доби, коли ви миєте вікна, має велике значення. Найкраще робити це або рано-вранці або коли на вулиці похмуро. Тому що в середині дня або коли світить сонце, мийний засіб швидше висихає на шибках, що ускладнює процес.

Деякі досвідчені господині радять мити вікна з одного боку скла у горизонтальному напрямку, а з іншого – у вертикальному. Такий спосіб допоможе зрозуміти, у якій частині могли залишитись забруднення.