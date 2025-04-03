Експерти з прибирання розповіли про 4 ефективні способи, як зробити так, щоб ваші шафки виглядали як нові

Після приготування їжі на кухні, на ній неодмінно накопичується бруд та жир. Особливо це стосується кухонних шаф – місця, куди потрапляє гаряча олія, накопичується пил та куди простягаються жирні руки, щоб відкрити дверцята. Real Simple розповідає, як видалити жир з кухонних шаф.

Експерти з прибирання розповіли про 4 ефективні способи, як зробити так, щоб ваші шафки виглядали як нові.

Рідина для миття посуду

Щоб ефективно видалити жир з кухонних поверхонь, слід використати перевірену рідину для миття посуду. З нею легко працювати, а також, вона завжди буде у вас під рукою.

Оцет

Оцет чудово підійде для того, щоб швидко витерти жир. Просто змішайте рівні частини оцту з водою та обережно протріть ганчіркою поверхню. Варто уникати надмірного тертя, щоб не пошкодити покриття шаф.

Харчова сода

Якщо ви намагаєтесь вивести плями від томатного соусу з білих шаф – є ще один метод. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб отримати пасту. Нанесіть її на жирні плями, та залиште на кілька хвилин. Після цього обережно потріть та витріть теплою водою.

Мікрофіброва серветка, змочена у воді

Змочіть серветку з мікрофібри у теплій воді та використовуйте її для протирання або легкого скрабування поверхонь шаф, якщо забруднення не критичні.