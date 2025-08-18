У спекотну пору року харчові відходи псуються значно швидше, а разом з цим і зростає ризик виникнення неприємного запаху у смітнику

У спекотну пору року харчові відходи псуються значно швидше, а разом з цим і зростає ризик виникнення неприємного запаху у смітнику, який може заповнити всю кухню. Radio Club розповідає, як позбутися запаху у смітнику за допомогою бюджетних засобів.

Харчова сода.

Насипте 1-2 столові ложки на дно сміттєвого пакета. Також ви можете додавати трохи соди, коли викидаєте в смітник харчові відходи, які з часом можуть дати неприємний запах.

Цедра лимона чи апельсина.

Вони мають не лише приємний запах, а й потужний антибактеріальний ефект. Просто покладіть пару шкірок на дно пакета зі сміттям.

Ефірна олія.

Кілька крапель ефірної олії лаванди, лемонграсу або евкаліпта на ватному диску або паперовому рушнику, покладеному на дно відра, можуть нейтралізувати неприємні запахи на кілька днів.