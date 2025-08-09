Пліснява дуже любить вологу та органічні речовини, що робить ваш улюблений дерев'яний стілець легкою мішенню

Цвіль на дерев’яних поверхнях – потенційна загроза для здоров’я. Вона дуже любить вологу та органічні речовини, що робить ваш улюблений дерев'яний стілець легкою мішенню. Martha Stewart розповідає, як безпечно очистити деревину від цвілі.

Підготовка до очищення

Перш ніж почати прибирання, варто надягнути захисні окуляри, маску N95 та рукавички. Також варто забезпечити хорошу вентиляцію приміщення, щоб ви не вдихали спори.

«Якщо неможливо визначити, що це за цвіль, або хтось удома має проблеми зі здоров’ям, найбезпечніше звернутися до сертифікованого спеціаліста. Якщо цвіль покриває площу понад 1 квадратний метр, постійно повертається або розташована у важкодоступному місці, наприклад, за стінами чи поблизу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, зверніться за допомогою до фахівця», – говорить Джейсон Брунінг, спеціаліст з питань цвілі та її реставрації.

Як очистити дерево від поверхневої цвілі?

«Якщо цвіль легко зникає, а деревина під нею тверда та суха, вона, ймовірно, лише на поверхні. Але якщо деревина виглядає знебарвленою, м’якою на дотик або має затхлий запах, який не зникає, можливо, цвіль проникла глибше», – розповідає Брунінг.

Якщо ви визначили, що пліснява є лише на поверхні, ось як з нею впоратися.

Матеріали, які вам потрібні:

Пилосос з HEPA-фільтром. Білий оцет. Пляшка з розпилювачем. Вода. Щітка для чищення з м’якою щетиною. Серветка для чищення.

Інструкція

Використовуйте пилосос на ділянці, ураженій цвіллю, щоб видалити вільні спори. Змішайте рівні частини води та білого оцту в пляшці з розпилювачем. Розпиліть суміш на форму, уникаючи надмірного насичення ділянки. Залиште суміш на 10-15 хвилин. Потріть пляму м’якою щіткою для чищення. Протріть пляму чистою тканиною. Дайте їй повністю висохнути в добре провітрюваному приміщенні.

Як очистити деревину від глибоко прониклої цвілі?

Якщо ви спробували вищезазначений метод очищення, але все ще помічаєте цвіль, ось метод, який можна спробувати.

Матеріали:

Спеціальний засіб для чищення від цвілі. Шліфувальний інструмент. Серветка для чищення. Обробка деревини на основі боратів. Антимікробний герметик.

Інструкція