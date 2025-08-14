Існують деякі види кімнатних рослин, які обожнюють вологе середовище та активно борються з волого

Ванна кімната приваблює цвіль через постійну пару, погану вентиляцію та вологість, що створює ідеальні умови для розмноження спор. Express розповідає, як зупинити ріст цвілі у ванній кімнаті за допомогою однієї кімнатної рослини.

Існують деякі види кімнатних рослин, які обожнюють вологе середовище та активно борються з вологою, від якої залежить цвіль. Найкращим вибором для ванної буде англійський плющ. Він здатен зменшити кількість спор цвілі у повітрі до 78% за 12 годин.

«Англійський плющ особливо добре підходить для ванних кімнат, оскільки він активно бореться з цвіллю, яка вже намагається там розвинутися», – зазначив Пітер Джонс, директор ADI Leak Detection.

Цей плющ добре підходить для ванних кімнат завдяки тому, що любить слабке освітлення. За ним також не важко доглядати, адже поливати його потрібно лише тоді, коли ґрунт висохне.

Гарною альтернативою є бостонська папороть, яка є ще одним потужним природним осушувачем повітря.