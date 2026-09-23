Чебрець використовують для приправлення різноманітних страв

Чебрець – ароматна рослина, популярна в кухнях різних країн світу. Його додають до м’яса, риби, овочів та інших страв у свіжому або сушеному вигляді. The Spruce Eats розповідає, як використовують чебрець у кулінарії.

Що таке чебрець?

Чебрець – пряна трава з дрібним листям, яке росте на тонких стеблах. Його додають до різних страв як окрему приправу або поєднують з іншими травами, зокрема розмарином, шавлією та майораном.

У кулінарії часто використовують саме звичайний та лимонний чебрець. Останній зовні схожий на звичайний, але має характерний лимонний аромат і смак.

Який чебрець обрати: свіжий чи сушений?

Сушений чебрець має смак, схожий на свіжий, але перед використанням його бажано зволожити або додавати безпосередньо під час приготування страви. Наприклад, він добре підходить для тушкованих страв і тіста. За потреби сушений чебрець можна замінити свіжим.

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Який смак у чебрецю?

Свіжий чебрець має виразний, насичений смак з яскравими нотками трави, деревини та квітів. У лимонного чебрецю найвиразнішою нотою є цитрусовий аромат.

Як готувати з чебрецем?

Чебрець можна використовувати цілим або зривати окремі листочки зі стебла. Листки чебрецю можна додавати до страви цілими або подрібненими на будь-якому етапі приготування. Важливо пам’ятати, що чим довше він готується, тим більше аромату віддасть страві.

Стебла чебрецю досить жорсткі й не розм’якшуються під час приготування. Тому, якщо додаєте їх до страви цілими, перед подачею краще їх вийняти.