Ліниві голубці в мультиварці. Рецепт дня
До теми
Ліниві голубці в мультиварці – це простий варіант улюбленої домашньої страви без потреби загортати начинку в капустяне листя. Поєднання фаршу, рису та капусти робить страву ситною, а вершково-томатна заливка додає їй ніжності та соковитості. Усі інгредієнти готуються в одній чаші мультиварки, тому процес не потребує багато часу та посуду. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|700 г
|Свинячий фарш
|400 г
|Цибуля
|2 шт.
|Морква
|1 шт.
|Рис
|0,5 склянки
|Часник
|2 зубчики
|Соняшникова олія
|2 ч. л.
|Томатна паста
|50 г
|Вода
|1 склянка
|Вершки 15%
|1 склянка
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Універсальна суміш спецій
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Тонко нашаткуйте капусту. Очистьте моркву та натріть її на грубій тертці. Одну цибулину дрібно наріжте.
Крок 2
Посоліть капусту та добре помніть її руками, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку. Змішайте з морквою та нарізаною цибулею.
Крок 3
Другу цибулину дрібно наріжте, а часник подрібніть ножем або пропустіть через прес.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Ретельно промийте рис і дайте воді стекти. З’єднайте в мисці фарш, рис, цибулю та часник. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та добре перемішайте.
Крок 5
Сформуйте з м’ясної маси невеликі кульки або котлетки.
Крок 6
Змастіть чашу мультиварки соняшниковою олією. Викладіть частину капусти з овочами, зверху розподіліть м’ясні кульки. Повторіть шари та накрийте все капустою, що залишилася.
Крок 7
Для заливки змішайте вершки, томатну пасту та воду. Додайте сіль і спеції, після чого ретельно перемішайте.
Крок 8
Залийте приготовленою сумішшю інгредієнти в чаші мультиварки. Увімкніть режим «Тушкування» на 30 хвилин, якщо використовуєте мультиварку-скороварку, або на 60 хвилин у звичайній мультиварці.