Ліниві голубці в мультиварці – це простий варіант улюбленої домашньої страви без потреби загортати начинку в капустяне листя. Поєднання фаршу, рису та капусти робить страву ситною, а вершково-томатна заливка додає їй ніжності та соковитості. Усі інгредієнти готуються в одній чаші мультиварки, тому процес не потребує багато часу та посуду. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Капуста білоголова 700 г Свинячий фарш 400 г Цибуля 2 шт. Морква 1 шт. Рис 0,5 склянки Часник 2 зубчики Соняшникова олія 2 ч. л. Томатна паста 50 г Вода 1 склянка Вершки 15% 1 склянка Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Універсальна суміш спецій до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Тонко нашаткуйте капусту. Очистьте моркву та натріть її на грубій тертці. Одну цибулину дрібно наріжте.

Крок 2 Посоліть капусту та добре помніть її руками, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку. Змішайте з морквою та нарізаною цибулею.

Крок 3 Другу цибулину дрібно наріжте, а часник подрібніть ножем або пропустіть через прес. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Ретельно промийте рис і дайте воді стекти. З’єднайте в мисці фарш, рис, цибулю та часник. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та добре перемішайте.

Крок 5 Сформуйте з м’ясної маси невеликі кульки або котлетки.

Крок 6 Змастіть чашу мультиварки соняшниковою олією. Викладіть частину капусти з овочами, зверху розподіліть м’ясні кульки. Повторіть шари та накрийте все капустою, що залишилася.

Крок 7 Для заливки змішайте вершки, томатну пасту та воду. Додайте сіль і спеції, після чого ретельно перемішайте.