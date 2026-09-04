Деруни з грибною підливою. Рецепт дня
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Деруни з грибною підливою – це страва, перед якою важко встояти. Але звичні для багатьох хрусткі деруни у поєднанні з ніжною грибною підливою набувають ще більш насиченого та виразного смаку. Фудблогерка Liliya.cooking поділилася незвичним рецептом дерунів.
Інгредієнти
|Для дерунів:
|Картопля
|6–7 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Яйце
|1 шт.
|Борошно
|2 ст. л
|Сухий часник
|до смаку
|Сіль, перець
|до смаку
|Олія
|для смаження
|Для грибної підливи:
|Гриби
|300 г
|Цибуля
|1 шт.
|Вершки 20–30%
|150 мл
|Масло
|30 г
|Сіль, перець
|до смаку
|Сухий часник
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Картоплю та цибулю перебийте у блендері, щоб отримати пухкі та ніжні деруни. У масу додайте яйце, борошно, сіль і перець. Перемішайте.
Крок 2
Смажте маленькі деруни на розігрітій олії до золотистої скоринки з двох боків.
Крок 3
Для підливи обсмажте цибулю до м’якості. Додайте на сковорідку масло та перемішайте. Після цього додайте нарізані гриби й готуйте поки не випарується уся рідина.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте у сковорідку вершки, посоліть та поперчіть. Тушкуйте 3–5 хвилин до загустіння. За бажанням додайте сухий часник.
Крок 5
Викладіть деруни на тарілку та щедро полийте теплою грибною підливою.