Деруни з грибною підливою – це страва, перед якою важко встояти. Але звичні для багатьох хрусткі деруни у поєднанні з ніжною грибною підливою набувають ще більш насиченого та виразного смаку. Фудблогерка Liliya.cooking поділилася незвичним рецептом дерунів.

Інгредієнти

Для дерунів: Картопля 6–7 шт. Цибуля 1 шт. Яйце 1 шт. Борошно 2 ст. л Сухий часник до смаку Сіль, перець до смаку Олія для смаження Для грибної підливи: Гриби 300 г Цибуля 1 шт. Вершки 20–30% 150 мл Масло 30 г Сіль, перець до смаку Сухий часник до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Картоплю та цибулю перебийте у блендері, щоб отримати пухкі та ніжні деруни. У масу додайте яйце, борошно, сіль і перець. Перемішайте.

Крок 2 Смажте маленькі деруни на розігрітій олії до золотистої скоринки з двох боків.

Крок 3 Для підливи обсмажте цибулю до м’якості. Додайте на сковорідку масло та перемішайте. Після цього додайте нарізані гриби й готуйте поки не випарується уся рідина. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте у сковорідку вершки, посоліть та поперчіть. Тушкуйте 3–5 хвилин до загустіння. За бажанням додайте сухий часник.