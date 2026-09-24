Деякі види добре переносять заморожування у свіжому вигляді, тоді як інші після такого зберігання втрачають форму

Гриби перед заморожуванням не завжди потрібно варити. Деякі види добре переносять заморожування у свіжому вигляді, тоді як інші після такого зберігання втрачають форму. ТСН розповідає, які ж гриби можна заморожувати сирими, а які варто відварити.

Які гриби можна заморожувати в сирому вигляді?

У сирому вигляді найкраще заморожувати трубчасті гриби, зокрема білі, підберезовики та підосичники. Вони добре переносять такий спосіб зберігання, тоді як після попереднього відварювання можуть увібрати забагато води й після розморожування стати більш водянистими або гумовими.

Також сирими можна заморожувати гливи та печериці. Опеньки теж підходять для такого способу, але краще обирати молоді й невеликі гриби.

Які гриби слід відварювати перед заморожуванням?

Лисички не рекомендують заморожувати сирими, оскільки після розморожування вони можуть набути гіркуватого смаку. Грузді та вовнянки також краще попередньо обробити: після заморожування в сирому вигляді вони можуть втратити форму й стати надто м’якими.

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Отже, лисички можна заморожувати лише після попереднього 15-хвилинного кип’ятіння. Це допоможе повністю усунути гіркоту та зберегти їхнє пружну еластичність.

Попередньої термічної обробки потребують насамперед ті гриби, які не рекомендують заморожувати сирими та які зазвичай відварюють перед подальшим приготуванням. До них можуть належати, зокрема, сморчки, грузді та опеньки.

Якщо гриби зібрані самостійно, особливо важливо правильно визначити їхній вид і дотримуватися рекомендованого способу підготовки. Заморожування не замінює необхідної термічної обробки.