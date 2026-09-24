Позначення на курячих яйцях допомагають вам визначити їхній термін зберігання та навіть вагову категорію, про що мало хто знає. Pixel Inform розповідає, що означають такі маркування та як їх розшифрувати.

Що означає літери та цифри на яйцях?

Маркування складається з двох символів. Перша літера характеризує термін зберігання яєць:

С – столове яйце, яке зберігається до 25 діб;

Д – дієтичне яйце, яке можна зберігати максимум 7 діб.

Після літери зазвичай вказують цифру або інший символ, який визначає вагову категорію яйця. Це можуть бути цифри 1, 2, 3 або літери В та О.

Яйця С1 належать до першої категорії та важать до 65 грамів.

Яйця С2 належать до другої категорії та мають вагу 45–54,8 грама.

Яйця С3 належать до третьої категорії та важать 35–45 грамів.

Позначення СВ означає вищу категорію. Такі яйця важать від 75 грамів.