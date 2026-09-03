Проста та смачна версія традиційних дерунів. Для їхнього приготування знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, а форму картопляній масі допоможе зберегти природний крохмаль. Щоб млинці вийшли хрусткими зовні та ніжними всередині, ретельно відтисніть натерту картоплю від зайвої вологи. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 700 г Соняшникова олія 60 мл Вершкове масло 15 г Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте та почистьте картоплю. Натріть її на великій тертці, перекладіть у велику миску та залийте холодною водою.

Крок 2 Перемішайте натерту картоплю у воді та промийте її кілька разів, поки вода не стане майже прозорою. Відкиньте картоплю на друшляк, а потім перекладіть на чистий кухонний рушник і дуже ретельно відтисніть зайву рідину. Додатково промокніть картоплю сухим рушником.

Крок 3 Безпосередньо перед смаженням посоліть картоплю та додайте чорний мелений перець. Перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Добре розігрійте широку сковороду на середньому вогні. Влийте соняшникову олію та додайте вершкове масло. Викладайте картопляну масу невеликими порціями та формуйте тонкі млинці завтовшки приблизно 1 см.

Крок 5 Смажте млинці 4–5 хвилин з одного боку, не рухаючи їх, щоб утворилася рум’яна скоринка. Обережно переверніть і смажте ще 4–5 хвилин до золотистого кольору та готовності всередині.