Картопляні деруни без борошна і яєць. Рецепт дня
Проста та смачна версія традиційних дерунів. Для їхнього приготування знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, а форму картопляній масі допоможе зберегти природний крохмаль. Щоб млинці вийшли хрусткими зовні та ніжними всередині, ретельно відтисніть натерту картоплю від зайвої вологи. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|700 г
|Соняшникова олія
|60 мл
|Вершкове масло
|15 г
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте та почистьте картоплю. Натріть її на великій тертці, перекладіть у велику миску та залийте холодною водою.
Крок 2
Перемішайте натерту картоплю у воді та промийте її кілька разів, поки вода не стане майже прозорою. Відкиньте картоплю на друшляк, а потім перекладіть на чистий кухонний рушник і дуже ретельно відтисніть зайву рідину. Додатково промокніть картоплю сухим рушником.
Крок 3
Безпосередньо перед смаженням посоліть картоплю та додайте чорний мелений перець. Перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Добре розігрійте широку сковороду на середньому вогні. Влийте соняшникову олію та додайте вершкове масло. Викладайте картопляну масу невеликими порціями та формуйте тонкі млинці завтовшки приблизно 1 см.
Крок 5
Смажте млинці 4–5 хвилин з одного боку, не рухаючи їх, щоб утворилася рум’яна скоринка. Обережно переверніть і смажте ще 4–5 хвилин до золотистого кольору та готовності всередині.
Крок 6
Перекладіть готові млинці на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.