Для тривалого зберігання підходять лише тверді, сухі та неушкоджені головки з гарно сформованим лушпинням

Зберегти ріпчасту цибулю до весни можна і у квартирі, навіть якщо у вас немає льоху чи підвалу. Для цього потрібно правильно підготувати врожай і вибрати правильне місце. ТСН розповідає, де можна зберігати цибулю, якщо немає льоху.

Як підготувати цибулю до зберігання?

Перед тим як прибрати врожай на зиму, його потрібно перебрати. Для тривалого зберігання підходять лише тверді, сухі та неушкоджені головки з гарно сформованим лушпинням. Цибулини з вм’ятинами, порізами, плямами та ознаками гнилі краще відкласти для швидкого використання.

Де зберігати цибулю?

Комора чи кухонна шафа.

Якщо в квартирі немає підвалу, найкращим варіантом може стати комора. Також підійде й кухонна шафа, але вона повинна розташовуватися якомога далі від плити, духовки, батареї чи інших джерел тепла.

Цибулю можна скласти в паперові пакети з кількома отворами для вентиляції або в картонні коробки з отворами.

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Сітки чи підвішені коси.

Овочеві сітки ще один непоганий спосіб зберігання цибулі. У них повітря вільно циркулює, тому ризик накопичення вологи менший. Сітки можна підвісити в коморі, на кухні або в іншому сухому приміщенні.

Також цибулю можна заплести в коси й підвісити. Цей спосіб вже давно використовують саме через гарне провітрювання головок.

Засклений балкон.

Цибулю також можна зберігати на заскленому балконі. Для цього підійдуть картонні коробки, дерев’яні ящики або сітки. Але важливо щоб на балконі не було занадто холодно. Цибуля не повинна перемерзати, тому під час сильних морозів ящики слід додатково утеплити.

Як зберегти врожай до весни?

Цибулю обов’язково потрібно періодично оглядати. Якщо одна головка почала псуватися, її слід одразу прибрати, щоб проблема не поширилася на сусідні.

Також не варто складати цибулю поруч із картоплею, адже таке сусідство може прискорити псування обох продуктів.