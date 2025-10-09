Не обрізайте цибулю одразу після викопування

Початок осені – пора не лише приємних врожаїв, а й серйозних помилок, які можуть коштувати вам усіх зусиль, витрачених на вирощування. Цибуля, незважаючи на свою невибагливість, дуже чутлива до неправильного поводження одразу після збирання. І саме на цьому етапі багато хто з городників припускається критичної помилки. Детальніше про це пише Telegraf.

Коли саме збирати цибулю

Найкращий час для збору – коли перо пожовкло, полягло і підсохло. Якщо ж пропустити цей момент і дочекатися дощів, овоч може увібрати зайву вологу і процес зберігання стане ризикованим.

Ознаки готовності до збору:

листя полягло на землю;

луска стала сухою й жовтою;

корінці легко висмикуються з ґрунту.

Чого категорично не можна робити після збору

Не обрізайте цибулю одразу після викопування. Це – головна помилка, яка призводить до гниття овоча вже в перші тижні зберігання. Поки цибуля ще «жива», її шийка залишається вологою. Якщо ви зріжете стебло завчасно, волога з шийки почне просочуватися в головку, сприяючи розвитку плісняви, грибків і гнилі.

Що робити з пошкодженими цибулинами

Не зберігайте пошкоджену або вологу цибулю разом зі здоровою. Такі головки краще одразу використати у кулінарії або висушити на спеції.