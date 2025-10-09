Одна помилка – і вся цибуля згниє: як не зіпсувати урожай після збирання
Початок осені – пора не лише приємних врожаїв, а й серйозних помилок, які можуть коштувати вам усіх зусиль, витрачених на вирощування. Цибуля, незважаючи на свою невибагливість, дуже чутлива до неправильного поводження одразу після збирання. І саме на цьому етапі багато хто з городників припускається критичної помилки. Детальніше про це пише Telegraf.
Коли саме збирати цибулю
Найкращий час для збору – коли перо пожовкло, полягло і підсохло. Якщо ж пропустити цей момент і дочекатися дощів, овоч може увібрати зайву вологу і процес зберігання стане ризикованим.
Ознаки готовності до збору:
- листя полягло на землю;
- луска стала сухою й жовтою;
- корінці легко висмикуються з ґрунту.
Чого категорично не можна робити після збору
Не обрізайте цибулю одразу після викопування. Це – головна помилка, яка призводить до гниття овоча вже в перші тижні зберігання. Поки цибуля ще «жива», її шийка залишається вологою. Якщо ви зріжете стебло завчасно, волога з шийки почне просочуватися в головку, сприяючи розвитку плісняви, грибків і гнилі.
Що робити з пошкодженими цибулинами
Не зберігайте пошкоджену або вологу цибулю разом зі здоровою. Такі головки краще одразу використати у кулінарії або висушити на спеції.