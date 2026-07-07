Українська розвідка здобула засекречені дані провідного науково-дослідного центру Росії
Кіберфахівці ГУР десятки гігабайт внутрішньої інформації про роботу НДІ «Полюс» імені Мітрофана Стєльмаха
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Фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели кібероперацію та здобули масив закритої інформації провідного російського науково-дослідного центру «Полюс» ім. М. Стєльмаха. Розвідники отримали конфіденційну інформацію про керівну та технічну ланки НДІ, повідомили у пресслужбі ГУР у вівторок, 7 липня.
Розвідники здобули десятки гігабайтів внутрішнього документообігу інституту, а також службової інформації про керівну та технічну ланки «Полюса», який входить до орбіти корпорації «Ростєх». Зазначається, що інститут спеціалізується на високотехнологічних розробках, зокрема лазерних технологіях, інерційних систем, а також квантовій електроніці.
«Здобута розвідниками база містить інформацію про наявні й перспективні проєкти противника у сфері виробництва високоточних озброєнь, а також модернізації – зокрема шляхом використання іноземних компонентів – ракетної зброї та безпілотників, які Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України», – повідомили у пресслужбі ГУР.
За даними розвідки, отримана інформація свідчить про дедалі більшу залежність Росії від імпорту компонентів з Китаю. Зокрема, для систем навігації та наведення всіх типів ракет «Іскандер» росіяни використовують оптичні деталі, вироблені китайськими компаніями. Зазначається, що у виробничих процесах щодо систем навігації, стабілізації та наведення різних типів російських ракет і дронів важливе місце займають лазерні гіроскопи Тяньцзиньського навігаційного інституту.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
З отриманої документації розвідники дізналися, що НДІ докладає значних зусиль до розробки проєкту російського лазерного антидронового комплексу. Зокрема, йдеться про технологічну систему, яка має виявляти, супроводжувати та утримувати ціль у полі дії лазера.
«Згідно з документами, агресор вже приступив до етапу випробувань експериментальних зразків вказаного лазерного комплексу на території Брянської області», – повідомили у пресслужбі ГУР.
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Крім того, закрита інформація допомогла розвідникам визначити пріоритетні напрямки роботи високотехнологічної складової військово-промислового комплексу, а також розкрила слабкі місця росіян. Документи також допомогли розкрити персональні дані усіх причетних до розробки та виробництва зброї – конструкторів, інженерів та інших фахівців.