Під кібератаку ГУР потрапила російська платіжна система миттєвих платежів

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували та паралізували роботу російської національної платіжної системи «СБП». Систему активно використовують для переказів грошей на російські організації, що підтримують російську армію, повідомили у четвер, 25 вересня, «Суспільне», hromadske та «Бабель» із посиланням на поінформоване джерело.

За даними співрозмовника медіа, фахівці української розвідки провели DDOS-атаку на платіжну систему швидких платежів, а також на сервери російського провайдера «ТрансТелеКом». Через це росіяни не могли здійснювати миттєві перекази грошей та проводити онлайн-платежі.

Зазначається, що платіжну систему «СБП» росіяни активно використовують для переказів грошей на так звані «благодійні та волонтерські організації», які підтримують війну проти України та російську армію.

Зокрема, через кібератаку ГУР в російському Єкатеринбурзі росіяни не могли сплатити онлайн за проїзд у міському транспорті та розрахуватися на АЗС. Без зв’язку та телебачення залишилися сотні тисяч провайдерів у низці регіонів Росії.

За даними співрозмовника українських ЗМІ, орієнтовні збитки від DDоS-атаки ГУР можуть сягнути 30 млн доларів.

Нагадаємо, напередодні медіа повідомили, що ГУР зламало сервери окупаційної влади Криму та отримала службове листування Аксьонова. Серед 100 Тб викачаних розвідданих ГУР отримала інформацію про викрадених українських дітей та листування між окупаційними міністерствами Криму.