Українські кіберфахівці вже вдруге зламали сервер окупантів у Криму

Співробітники української розвідки повторно зламали сервери окупаційної влади у Криму. ГУР вдалося отримати повний доступ до всіх комп’ютерів та сервісів самопроголошеної влади в Криму, повідомила у середу, 24 вересня, hromadske, «Бабель» та «Суспільне Крим» із посиланням на джерела в ГУР.

За даними співрозмовника медіа, кіберфахівці ГУР змогли проникнути в систему та викачали понад 100 Тб розвідувальних даних. Серед отриманої інформації – службове листування окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, міністерств незаконної влади на півострові та документація російських служб.

Крім того, розвідники отримали велику кількість інформації про незаконно вивезених дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. ГУР отримала списки дітей, яких окупаційна влада вивезла до Криму та на територію Росії. У викачаних даних – анкети дітей, інформація на опікунів та місця їхнього проживання або навчання. Матеріали передали правоохоронцям для розслідування воєнних злочинів росіян.

Також ГУР отримала списки російських військовослужбовців із персональними анкетними даними та інформацією про їхніх родичів. Зазначається, що у злитих даних розвідники виявили списки ув’язнених та загиблих, рішення про виплати, заяви російських військових із проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму. Деякі листування між окупаційними міністерствами свідчать про дефіцит паливно-мастильних матеріалів після атак на російські НПЗ.

За даними джерела ЗМІ в розвідці, ГУР проникла на сервери окупантів у Криму вже вдруге. Після попередньої операції, дату якої не уточнюють, до Сергія Аксьонова та його підлеглих приїжджало російське ФСБ, щоб виявити інформатора. Втім, знайти «крота» не вдалося.