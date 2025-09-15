Незаконні вибори росіяни проводили і на окупованих територіях України

Кіберфахівці української розвідки зірвали «єдиний день голосування» в Росії. Про це 15 вересня повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За словами співрозмовника, 14 вересня кіберфахівці атакували сервери Центральної виборчої комісії РФ, платформу дистанційного електронного голосування, магістральні маршрутизатори «Ростелеком», а також сервери державного порталу «Госуслуги».

«Росіяни не могли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів. Це ставить під сумнів легітимність результатів голосування», – додало джерело.



Додамо, голова ЦВК Росії Елла Панфілова, а також «Роскомнадзор» підтвердили DDOS-атаку.

До слова, 24 серпня, у День Незалежності України, на російському телебаченні транслювали відеоролик із реальними втратами окупантів у війні проти України. Відео запустили для щонайменше 50 тис. абонентів у Росії.