Відео транслювали одночасно на 116 російських телеканалах

У неділю ввечері, 24 серпня, на російському телебаченні транслювали відеоролик із реальними втратами окупантів у війні проти України. Про це у понеділок, 25 серпня, джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли українським ЗМІ, зокрема, «Бабелю».

Відомо, що місцевим кіберпартизанам на День Незалежності України вдалося зламати російського провайдера «№3» і вивести в ефір одночасно на 116 телеканалах відео, у якому розповідали про реальні втрати російської армії. При цьому кіберактивісти заблокували доступ адміністраторів до серверів, щоб ускладнити переривання трансляції.

«У результаті щонайменше 50 тис. абонентів із Москви та інших регіонів Росії понад три години спостерігали вибухи російських НПЗ та поховання військових на власних телеекранах у прайм-тайм», – зазначило джерело.

Для користувачів, які не мають цифрового телебачення, трансляція була доступна через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі.

Розвідники наголошують, що такі кібератаки дозволяють донести росіянам правду про війну, яка відрізняється від офіційної пропаганди Кремля.

Нагадаємо, станом на ранок 25 серпня російська армія втратила приблизно 1 млн 76 тис. 940 солдатів у війні проти України.