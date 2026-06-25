Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку 7 людей

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку SDN (громадян особливих категорій та заборонених осіб) сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії. Відповідне рішення оприлюднила пресслужба американського відомства у середу, 24 червня.

З-поміж росіян під санкціями більше не перебувають Іван Потанін – син російського олігарха та голови «Норільського нікелю» Владіміра Потаніна, а також кілька представників керівництва російських банків, зокрема, зі списку вилучили:

заступника голови правління «Новікомбанку» Гєрмана Білоуса,

членів правління банку «ФК Открытие» Іріну Кремльову, Віктара Ніколаєва та Надєжду Черкасову,

члена наглядової ради «Совкомбанку» Міхаїла Клюкіна,

громадянина РФ Максіма Смірнова.

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Крім того, Мінфін США скасував санкції щодо двох російських суховантажних суден – «Геннадій Єгоров» і «В’ячеслав Аршинов». Обидва пов’язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

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Також із санкційних списків виключили дві турецькі компанії – виробника ліфтів IDA Asansor, якого раніше звинувачували в обході санкцій та постачанні продукції для російської оборонної промисловості, а також компанію DEIN Danismanlik Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi.

У Міністерстві фінансів США не пояснили причин такого рішення.

Нагадаємо, 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав документ про продовження санкцій проти Росії ще на рік.