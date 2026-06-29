Керівнику підприємства в Сумах оголосили підозру за постачання обладнання для АЕС в Росії
Через цю схему до РФ поставили продукцію майже на 5 млн грн
Слідчі поліції повідомили про підозру одному з керівників підприємства зі Сум, яке організувало постачання обладнання для російських атомних електростанцій в обхід санкцій. Про це повідомила Національна поліція 29 червня.
Відомо, що до повномасштабного вторгнення підприємство безпосередньо співпрацювало з російськими компаніями. Після 24 лютого 2022 року виконання прямих контрактів стало неможливим, однак російські замовники й надалі потребували раніше законтрактованого українського обладнання.
«Щоб обійти обмеження, до поставок залучили ще одне українське підприємство, яке до цього займалося іншими видами діяльності, а також дві турецькі компанії. Через них до РФ поставили продукцію на майже 5 млн грн. Обладнання призначалося для Ленінградської, Ростовської, Балаковської та Кольської атомних електростанцій в Росії», – кажуть правоохоронці.
Слідчі встановили посадовців підприємства, які брали участь у переговорах із представниками РФ, та задокументували факти співпраці з компаніями держави-агресора.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та комп’ютерну техніку, а також арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 13 млн грн.
Одному з керівників підприємства оголосили підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.
Наразі розв’язується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються інші причетні до правопорушення.
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