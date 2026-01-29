Зловмисника затримали під час встановлення GPS-трекеру на лінії електропередач

Мешканця Вараша, який встановив GPS-трекер для наведення російської атаки на лінії електропередач Рівненської АЕС, визнали винним у диверсії. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у четвер, 29 січня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.

За даними слідства, чоловіка затримали у травні 2025 року під час спроби встановити GPS-трекер на одну з магістральних опор ліній електропередач Рівненської АЕС. За координатами цього «маячка» російські військові планували завдати удару дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб знеструмити частину північних регіонів України.

Як з’ясували правоохоронці, диверсантом виявився 34-річний мешканець Вараша – колишній працівник цеху господарського забезпечення Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабного вторгнення він звільнився з підприємства, а у вересні 2024 року з ним зв’язався представник воєнної розвідки РФ з Підмосков’я та запропонував співпрацю за винагороду.

За інструкціями куратора чоловік проводив розвідку місць дислокації українських військових підрозділів, які охороняють АЕС. Після цього він намагався приховано дістатися до визначеної цілі, де його затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуку у зловмисника вилучили GPS-пристрій і мобільний телефон з доказами контактів із російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.