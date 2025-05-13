Ворожого агента затримали контррозвідники СБУ, коли він намагався встановити GPS-трекер на ЛЕП

СБУ затримала агента Головного розвідувального управління Росії, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

Як повідомила пресслужба СБУ, агент ГРУ мав навести російські ударні дрони на лінії електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та область. Високовольтні зʼєднують енергообʼєкти Київщини з Рівненською атомною електростанцією.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом маячка окупанти планували спрямувати Shahed, щоб знеструмити столичну агломерацію.

Ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС, 34-річний мешканець Вараша. Ще до початку повномасштабної війни він звільнився з об’єкта, але у вересні 2024 року з ним сконтактував представник воєнної розвідки РФ із Підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Після вербування агент отримав завдання встановити на ній GPS-трекер на ЛЕП. Агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до цілі, де на місці його затримали контррозвідники СБУ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.