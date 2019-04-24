Львівська міськрада відмовилась передати останки Миколи Кузнєцова у Росію

У Львові ще десять учасників АТО та їхні сім'ї отримали ордери й ключі від квартир

Росіяни хочуть ексгумувати останки офіцера НКВС Миколи Кузнєцова, який похований у Львові, і перезахоронити в Росії. Цю ідею підтримують і численні громадські організації, мовляв, це продовження процесу декомунізації в Україні. Однак у Львівській міській раді припускають, що це може бути провокація. Тому чекають на висновки СБУ.

Герой Радянського Союзу, офіцер НКВС Микола Кузнєцов ‒ одна із ключових постатей радянської системи. Першочерговим своїм завданням Кузнецов вважав вбивство високопоставлених німецьких чиновників і військових, бажано якомога вищого рангу. Йшлося про Еріка Коха, Отто Вехтера, намісника Галичини. Як стверджує історик Іван Сварник, внаслідок диверсій Миколи Кузнєцова окупаційна влада у роки війни знищила тисячі українських патріотів. Найбільше ‒ на території Львівської, Волинської та Рівненської областей. Радянський діяч досі похований у Львові на Пагорбі слави.

«Він не складає для нас ніякої цінності, хай його з Богом заберуть з нашої землі і щоб ми його не бачили, і хай вони там собі поклоняються своїм «совєтським» ідолам», ‒ каже голова БФ ім. Петра Болбочана Ярослав Свелеба.

Однак процедура не така проста. Родичі Кузнецова, що досі живуть в Україні, попри усі необхідні документи, не надали найголовнішого ‒ доказу, що під плитою похований саме він.

«Були версії, що там похований німецький офіцер, і перед тим, як піднімати це питання, зазвичай потрібно би було провести експертизу», ‒ каже Орест Круковський, старший науковий співробітник Музею визвольних змагань.

Численні громадські організації вимагають якнайшвидше віддати останки радянського розвідника для перепоховання у Єкатеринбурзі. Мають і необхідний дозвіл від державної відомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій.

«Головував на ній, окрім Святослава Шеремети, відповідального секретаря, ще віце-прем’єр Павло Розенко. Ці документи відразу були подані ще у 2017 році міському голові», ‒ додав голова ВГО «Поклик Нації» Тарас Боднар.

Сьогодні десятки громадських організацій відправили офіційного листа до мерії та обласної адміністрації з вимогою повернути останки Кузнєцова. Схожі листи до міської влади Львова надходять з Росії.

«Будь-які листи від державних органів влади країни, яка воює сьогодні з нами, мають проходити окрему процедуру. Йдеться про губернатора Свердловської області. Можу вам показати цей лист. Мають давати висновок, зрозуміло, що профільні служби ‒ це і СБУ, і відповідні комісії», ‒ пояснив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Лише після висновків СБУ та інших органів державної влади у місті будуть готові говорити про екстрадицію останків Миколи Кузнєцова.

«Чому Україна і місто Львів мають йти на якісь кроки. А Сенцов, наші політв’язні? Вони перебувають в тюрмах і ніякої логіки немає, здорового глузду в цих питаннях», ‒ додав заступник міського голови Андрій Москаленко.

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. Він похований на Пагорбі слави у Львові.