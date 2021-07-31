Радянська п'ятикутна зірка розташована на Марсовому полі у Львові

Росія надіслала до українського МЗС ноту із вимогою зберегти п'ятикутну зірку із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі «Марсове поле» у Львові. У середині липня із проханням демонтувати комуністичну символіку і таким чином виконати вимоги закону про декомунізацію до львівської мерії звернулась ГО «Суспільство майбутнього Львів».

Ноту до Міністерства закордонних справ України оприлюднила прес-служба МЗС Російської Федерації у суботу, 31 липня.

«У зв'язку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня в МЗС України була направлена ​​нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів», – йдеться у повідомленні.

Орден у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом розташований на радянському військовому меморіалі «Марсове поле». ГО «Суспільство майбутнього Львів» звернулася до управління історичного середовища Львівської міськради з проханням демонтувати радянський орден.

Своєю чергою, міська рада зверталась до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на Марсовому полі під закон «Про декомунізацію». Виявилось, що це питання може вирішуватись на місцевому рівні. Тому зараз управління історичного середовища та ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» готують рішення виконавчого комітету про демонтаж радянського ордену.

Зазначимо, що Марсове поле – це військовий меморіал у Львові, що примикає до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова. Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні, там було майже 5 тис. окремих та спільних могил.

У 1946-1947 рр. цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла, а на його місці було створене кладовище радянських солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. За офіційними даними там поховано майже 3,5 тис. загиблих, але історики вважають, що реальна кількість значно менша. На території меморіалу встановлений металевий орден з надписом «Отечественная война». Раніше у Львові фіксували випадки пошкодження цього знаку.