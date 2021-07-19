Металевий Орден з надписом «Отечественная война» встановили у 70-х роках

У Львові планують демонтувати орден у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі «Марсове поле». Таке рішення готує міське управління історичного середовища на розгляд виконавчого комітету ЛМР.

Громадська організація «Суспільство майбутнього Львів» звернулася до управління історичного середовища Львівської міськради з проханням демонтувати радянський орден, яка розміщена на військовому меморіалі «Марсове поле».

19 липня на офіційній сторінці організації у Facebook опублікували відповідь управління. Там, зокрема, вказано, що міська рада зверталась до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на «Марсовому полі» під закон «Про декомунізацію». Виявилось, що це питання може вирішуватись на місцевому рівні. Тому зараз управління історичного середовища та ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» готують рішення виконавчого комітету про демонтаж радянського ордену з «Марсового поля».

У прес-службі Львівської міської ради ZAXID.NET підтвердили намір мерії демонтувати пам'ятний знак з «Марсового поля». Терміни реалізації таких намірів наразі невідомі.

«Марсове поле» — це військовий меморіал у Львові, що примикає до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова. Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні, там було майже 5 тис. окремих та спільних могил. У 1946-1947 рр. цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла, а на його місці було створене кладовище радянських солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. За офіційними даними там поховано майже 3,5 тис. загиблих, але історики вважають, що реальна кількість значно менша. На території меморіалу встановлений металевий орден з надписом «Отечественная война». Раніше у Львові фіксували випадки пошкодження цього знаку.