Завтра радянську зірку перевезуть у музей «Територія терору»

На «Марсовому полі» у Львові біля Личаківського кладовища демонтували радянську зірку з серпом і молотом. Роботи розпочали у понеділок, 25 жовтня. Про це повідомили на сторінці Громадської організації «Суспільство майбутнього Львів».

«Надзвичайно радий, що нарешті цей символ тоталітаризму буде прибраний з району, де я живу. Сподіваюся, що найближчим часом також демонтують схожі зірки на вул. Пасічній (йдеться про Пагорб Слави на вул. Пасічній – ред.)», – зазначив Володимир Лисак, який звернувся до Львівської міськради щодо демонтажу.

Фото Михайла Нагая

Радянська зірка виготовлена з бронзи, розміром 3,6м×3,6 м. Вага близько 1,5 т.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET директор ЛКП Музей-заповідник «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, на демонтаж витратили трошки більше 40 тис. грн. У середу, 27 жовтня, радянський орден перевезуть до музею «Територія терору». Також за його словами, на місці демонтованої зірки облаштують квітник.

«Вчора зірвали ту зірку. Спочатку не знали, що там під нею. Сьогодні розбивали бетонну основу, яка була довкола. Вона там приблизно на 20 см. Бетон дуже сильно армований. Роботи багато. Потім ще маємо прибрати територію. Завтра о 5:30 розпочнемо погрузку. Вирішили спільно з управлінням охорони історичного середовища, що там облаштуємо квітник, довкола залишимо бруківку, якою було обкладено довкола», – розповів Михайло Нагай.

Відео ГО «Суспільство майбутнього Львів»

Нагадаємо, про демонтаж радянського ордену «Вітчизняна війна», на якому зображені велика п’ятикутна зірка з серпом та молотом, із Марсового поля у Львівській міській раді заговорили у липні. Після цього Росія надіслала Україні ноту через демонтаж радянської зірки. Тоді міська рада зверталась до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає цей орден під закон «Про декомунізацію». Виявилось, що це питання можна вирішувати на місцевому рівні. Тож 8 вересня виконком Львівської міськради ухвалив рішення про демонтаж радянської зірки.

«Марсове поле» – військовий меморіал у Львові. Розташований поруч із Личаківським цвинтарем з боку вул. Мечникова. Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні. У 1946-1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар, попередньо ексгумувавши тіла. Тут створили нове кладовище радянських солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. Радянську зірку виготовили та встановили у 70-х роках, коли проводили реконструкцію «Марсового поля». Зазначимо, що раніше у Львові фіксували випадки пошкодження цього ордену.

Зазначимо, що також у липні у Львові остаточно демонтували радянський Монумент слави на вул. Стрийській.