Ще один цвях у кришку труни СРСР. У Львові на вулиці Стрийській остаточно демонтували фігури радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони – останнє, що залишалося від так званого Монумента слави радянських Збройних сил у Львові.

Про декомунізацію на сьомому році війни з Росією будемо говорити з гостями програми «Стінка на стінку». Це представники різних полінь львів'ян. Історію питання обговоримо з Антоном Петрівським, активістом руху «Суспільство майбутнього». Саме Антон був серед тих активних молодих львів'ян, які наполегливо ініціювали знесення монументу повністю і створення на тому місці меморіалу пошани українським воїнам. А також тему коментуватиме знаний у Львові історик Іван Сварник.

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