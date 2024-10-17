Представників від сім'ї-позивача на оголошенні рішення суду не було

Тернопільський міськрайонний суд не задовільнив позов сім'ї Стадників, яка хотіла поставити індивідуальний пам'ятник на могилі загиблого сина-військовослужбовця на Пантеоні Героїв. Скандал навколо Пантеону Героїв в Тернополі виник в жовтні 2023 році, коли міська рада затвердила загальний вигляд військового поховання на Микулинецькому цвинтарі. Тоді одна з родин виступила проти, адже хотіла на могилі загиблого сина встановити надмогильний пам’ятник іншого взірзця.

Влітку 2023 році Тернопільська міська рада виділила 14 млн грн для облаштування військового поховання і однакових пам’ятників для всіх загиблих бійців з білого пісковику. Майже усі родини померлих військовослужбовців погодилися на такі умови. Проти виступила лише одна сім’я Марії та Олега Стадників. Вони планували на могилі свого сина Віталія поставити оригінальний монумент з чорного граніту. Щоб домогтися свого Стадники подали позов в Тернопільський міськрайонний суд, щоб скасувати рішення міської ради.

Суд розглядав справу майже 8 місяців і не задовольнив позов, повідомило «Суспільне. Тернопіль». Представнця сім'ї-позивача, адвокатка Олена Притула була на початку судового процесу, однак на оголошення рішення не прийшла.

«Суд ухвалив: у задоволенні позовних вимог Олега Стадника до спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" Тернопільської міської ради про визнання дій незаконними, відмовити. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення», – зачитала рішення суду суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська.

Співавторка концепції Пантеону Героїв та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха Дарія Веретюк у коментарі ZAXID.NET зазначила, що задоволена рішенням суду. Вона виступала свідком зі сторони комунального підприємства Тернопільської міської ради «Ритуальна служба».

«Цей судовий процес – показовий, на який будуть спиратися в інших містах. Тернопіль один з перших почав облаштовувати сектор почесних військових поховань з-поміж інших усіх обласних центрів. Однак виникла така ситуація, що одна сім’я виступила проти уніфікованих пам’ятників. Подібні процеси є в інших містах, але тепер сім’ї зможуть бачити наш приклад», – розповіла ZAXID.NET Дарія Веретюк.

Адвокат комунального підприємства «Ритуальна служба» Назарій Редьква в коментарі «Суспільне. Тернопіль» сказав, що роботи на Пантеоні Героїв не зупиняли. Його будують відповідно до положення про «Пантеон Героїв» міста Тернополя.

Дружина Олега Стадника Марія повідомила в коментарі ZAXID.NET, що вони будуть чекати повного тексту рішення Тернопільського міськрайонного суду, а вже після того, як його оприлюднять, вирішать чи подавати апеляційну скаргу.

Додамо, що наразі в судах Тернопільщини розглядають ще чотири справи щодо поховання Віталія Стадника на Пантеоні Героїв на Микулинецькому цвинтарі.