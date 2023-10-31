Комунальне підприємство «Ритуальна служба» демонтувало самовільно встановлені гранітні плити

Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив у задоволені позову батька загиблого військовослужбовця у забороні комунальному підприємству «Ритуальна служба» встановлювати над могилою його сина уніфікований пам’ятник. Йдеться про сім’ю Стадників, які єдині з 136 родин, чиї родичі поховані на Микулинецькому кладовищі, не погодилися на облаштування військового Пантеону героїв.

У Тернополі міська рада прийняла рішення про облаштування військового кладовища на Микулинецькому цвинтарі на Алеї героїв. Саме там поховано наразі 136 військовослужбовців, які загинули починаючи з 24 лютого 2022 року. Концепцію Пантеону представили на загальних зборах родин загиблих. Лише Марія та Олег Стадники не погодилися на уніфікований пам’ятник над могилою їх сина – прокурора, матроса ВМС Віталія Стадника, який загинув 1 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання.

Всупереч рішенню Тернопільської міської ради тернополяни почали зводити на похованні пам’ятник на свій смак. 19 жовтня працівники комунального підприємства «Ритуальна служба» виявили самостійно встановлену споруду на місці могили захисника, повідомило місцеве видання «20 хвилин». Окрім того, гранітні плити заходили своїми межами на поховання інших військовослужбовців, які похоронені поруч.️

️Директор комунального підприємства звернувся до родини Стадників з проханням демонтувати конструкцію, однак тернополян на це відреагували. Тож 24 жовтня працівники «Ритуальної служби» демонтували плити.

Відомо також, що 25 жовтня батько загиблого Олег Стадник написав заяву до правоохоронців на дії комунальників. Поліції за заявою відкрила кримінальне провадження за ч. 1. ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання).

️Також 25 жовтня батько загиблого звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду, аби домогтись заборони комунальному підприємству на здійснення будь-яких дій щодо влаштування намогильної споруди на місці поховання його сина. Однак суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Ольга Чепенюк винесла ухвалу щодо відмови у відкритті позову Олегу Стаднику.