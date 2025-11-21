Родині Андрія Кіндзельського належать скандальні ресторани «Язиката теща» і «Фабрика їжі»

Керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко звинуватив священника ПЦУ Андрія Кіндзельського в лобіюванні інтересів компанії ТзОВ «БіНП-ЛТД», із якою мерія судиться за два ресторани, які збудували з порушеннями. Священник розповів ZAXID.NET, що ресторани належать його родині, тому звертався в міську раду з компромісною пропозицією.

Йдеться про ресторан «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, який незаконно розбудували на місці МАФу. Ресторан належить ТзОВ «БіНП-ЛТД», що також є власником іншого ресторану – «Язиката теща» на просп. Свободи, який розбудували з літника. Узаконення обидвох самобудів міськрада оскаржує в судах.

21 листопада Євген Бойко повідомив, що наприкінці жовтня виконком ухвалив рішення про демонтаж триповерхового ресторану на Шпитальній. На добровільний розбір конструкцій місто дало власникам 20 днів.

«Найнезручніша, особисто для мене, нотка в цій історії полягає в тому, що сторону горе-підприємців в цій історії вирішив представляти священник ПЦУ отець Андрій Кіндзельський. Він всіляко намагається переконати місто дозволити цим підприємцям, які вже неодноразово дурили громаду, і надалі вести свої справи», – повідомив Євген Бойко.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Кіндзельський підтвердив, що вказані ресторани – його родинний бізнес, але в останні роки він зосередився на церкві і від справ бізнесу відійшов. За його словами, 4 листопада він звернувся до міської ради з пропозицією демонтувати розбудований ресторан «Язиката теща», а натомість місто дозволить іншим його бізнесам працювати законно. Йшлося про «Фабрику їжі» та «Галерею лицарів», що також на просп. Свободи.

«Я запропонував варіант, щоб ми розібрали цей майданчик “Язиката теща”, повністю віддали її місту, а натомість, щоби нам запропонувало варіант, як зробити краще на тих майданчиках, де ми можемо працювати, допоможуть зробити проєктну документацію. А “Язикату тещу” віддамо під громадський простір, тобто не будемо далі воювати. Тоді мені сказали, що передадуть пропозицію вище, а вже 5 числа до нас надійшов лист про добровільний демонтаж МАФу на Шпитальній», – пояснив Андрій Кіндзельський.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Справа про незаконну розбудову «Язикатої тещі» перебуває в судах із 2010 року.

Самобуд на Шпитальній за зверненням ЛМР відключили від електрики та водопостачання. Він розташований на ділянці, оренда на яку в компанії завершилась.