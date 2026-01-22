Суд скасував рішення про демонтаж ресторану «Фабрика їжі» біля ТЦ «Магнус»

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконкому про демонтаж скандального триповерхового ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній у центрі Львова. Рішення суду ще можна оскаржити.

До суду звернулось ТзОВ «БІНП ЛТД», щоб визнати протиправним і скасувати рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Шпитальній, 2». Йдеться про триповерховий ресторан «Фабрика їжі» біля ТЦ «Магнус» у центрі Львова.

Як розповідав ZAXID.NET, у 2005 році Львівська міська рада передала в оренду компанії «БІНП ЛТД» ділянку площею 0,0183 га під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках «БІНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Влітку компанія неодноразово зверталася в Львівську міську раду за продовженням терміну дії договору оренди, однак у серпні 2025 року продовження оренди ніхто з депутатів не проголосував. Відповідно, після 30 вересня «БІНП ЛТД» користувалась ділянкою незаконно. 24 жовтня виконавчий комітет погодив демонтаж незаконного ресторану.

«На момент прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради оскаржуваного рішення №1074 від 24.10.2025 “Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Шпитальній, 2” діяла первинна редакція Положення №4526, якою передбачено, що демонтаж тимчасових споруд здійснюється за відповідною процедурою на підставі розпорядження районної адміністрації власником тимчасової споруди. У разі добровільного невиконання такого розпорядження примусовий демонтаж тимчасової споруди проводиться на підставі рішення суду», – вказано у рішенні суду, яке винесли у січні 2026 року.

Суддя Роман Брильовський вважає, що виконком ЛМР, ухвалюючи рішення про демонтаж, не навів належного обґрунтування конкретних порушень, допущених позивачем, а також не встановив фактичних обставин, які б свідчили про відсутність у позивача правового інтересу щодо використання спірної території.

«Сам по собі факт відсутності на момент прийняття рішення оформленого договору оренди землі не може вважатися достатньою та самостійною підставою для демонтажу тимчасових споруд, оскільки такий підхід не відповідає принципу пропорційності втручання у право на здійснення господарської діяльності. З урахуванням встановлених у справі обставин суд дійшов висновку, що виконавчий комітет ЛМР не уповноважений приймати рішення про демонтаж тимчасових споруд, а тому рішення №1074 від 24.10.2025 прийняте відповідачем з перевищенням повноважень», – вказано у рішенні суду.

Позов ТзОВ «БІНП ЛТД» суд задовольнив повністю, визнавши протиправним та скасувавши рішення виконкому про демонтаж триповерхового приміщення ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній. Рішення суду ще можна оскаржити.

Власниками «БІНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Із фірмою пов’язаний ще один скандал. Вона розбудувала ресторан «Язиката теща» на місці літнього майданчика на проспекті Свободи. Міська рада судиться з власниками ресторану через незаконну розбудову приміщень та оренду землі. У 2026 році суд відмовився скасувати документи, які дозволяють демонтаж літника ресторану «Язиката теща» в центрі Львова.