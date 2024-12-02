1 грудня румуни голосували на парламентських виборах

У неділю, 1 грудня, в Румунії відбулись парламентські вибори. За даними екзитполів, більшість виборців в країні підтримали керівну Соціал-демократичну партію (СДП), попри те, що на президентських виборах минулого тижня в першому турі перемогу здобув проросійський, ультраправий кандидат. Про це повідомила українська служба «Радіо Свобода».

Згідно з даними екзитполів, проведених агентством CURS, на парламентських виборах лідирує керівна Соціал-демократична партія (PSD) прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку з 26% голосів. Ультраправа партія «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) має 19% голосів, а «Національна ліберальна партія» (PNL) (коаліційний партнер PSD) та «Союз порятунку Румунії» (USR) – по 15% кожна.

«Якщо жодна з партій – як очікується – не отримає парламентської більшості, розпочнуться важкі переговори щодо формування уряду, які можуть залежати від результатів другого туру президентських виборів, що відбудуться наступного тижня», – ідеться в повідомленні.

Партія, яка здобуде найбільше голосів виборів, імовірно, і висуне кандидатуру прем’єр-міністра.

Як зауважує видання, у результатах екзитполів не враховані голоси румунської діаспори (приблизно 643 тис. виборців), що має вирішальне значення. Остаточні результати парламентських виборів, імовірно, з’являться не раніше другої половини дня 2 грудня.

Зауважимо, на парламентських виборах в Румунії 1 грудня зафіксували найбільшу явку виборців за останні 16 років. За даними уряду, понад 52,3 % виборців – більш як 9 млн румунів – проголосували за 329 представників у нижню палату депутатів і 136 – у сенат. У виборчих перегонах взяли участь 39 партій та 19 організацій меншин.

Президентські вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, під час якого жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. До нього пройшли незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі з 19,2% голосів.

28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша.

Чинний прем’єр-міністр та лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів, попри те, що в країні перерахують результати першого туру.